Защитник «Баварии» Жонатан Та: нельзя требовать от других того, чего не делаешь сам

Защитник «Баварии» Жонатан Та рассказал, как он понимает роль лидера команды. Футболист присоединился к мюнхенцам этим летом, ранее он 10 лет выступал за «Байер».

«Вы можете стать лидером, только если способны вести за собой. Моя философия такова: лидерство на собственном примере. Нельзя требовать от других того, чего не делаешь сам. Я хочу выступать на высочайшем уровне, быть профессионалом — предельно собранным и сконцентрированным в каждой игре — только тогда я смогу ожидать этого от других и подталкивать их к успеху.

Я по своей природе стремлюсь мотивировать и вдохновлять других. Я делаю это во многом через общение, но не обязательно быть самым громким. Гораздо важнее ясно выражаться в определённых ситуациях и сохранять спокойствие», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».