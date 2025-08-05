«Роналдиньо воплощал абсолютную любовь к футболу». Защитник «Баварии» Та — о кумирах

Защитник «Баварии» Жонатан Та рассказал, на каких личностей из мира спорта и за его пределами он равняется.

«Для меня Нельсон Мандела по-прежнему остаётся поистине великим человеком, оказавшим огромное влияние и ставшим источником вдохновения. Когда я смотрю спорт, то вспоминаю, например, баскетболиста Леброна Джеймса. Или Роналдиньо — он был одним из моих кумиров, когда я в детстве играл в футбол на улице. И хотя я не был таким же человеком, но для меня он воплощал абсолютную любовь к футболу. Он просто наслаждался игрой. Возможно, в своей карьере он делал что-то не так в отличие от того, как поступил бы я. Но он воплощал для меня эту особую страсть. И я это перенял у него», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».