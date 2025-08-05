В «Зените» ответили, перейдёт ли Ахметов в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Ильзата Ахметова в «Крылья Советов» на правах аренды.

– Правда, что детали по аренде Ахметова в «Крылья Советов» решены и в ближайшее время Ильзат переберётся в Самару?

– Похоже на то, — приводит слова Медведева Sport24.

27-летний полузащитник перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» зимой 2024 года. За этот период Ахметов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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