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«Амкал» — «Квант»: блогер Paradeev1ch открыл счёт в матче на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий во Второй лиге России. Команды играют в Красногорске на стадионе «​Зоркий». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Амкала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте стример Александр Парадеев (Paradeev1ch) открыл счёт в матче.

«Амкал» получил путёвку в Кубок России благодаря победе в Кубке Медиалиги. В минувшем сезоне команда Германа Попкова (основатель «Амкала») дошла до 1/32 финала Пути регионов, где уступила «Алании».