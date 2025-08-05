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Вирц ответил, не давит ли на него сумма, заплаченная «Ливерпулем» за трансфер игрока

Вирц ответил, не давит ли на него сумма, заплаченная «Ливерпулем» за трансфер игрока
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Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц ответил, не окажет ли на него дополнительное давление сумма, заплаченная мерсисайдцами за переход игрока из «Байера». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, «красные» потратили € 125 млн на покупку 22-летнего хавбека.

«Нет, я об этом не думаю. Просто хочу играть в футбол, а сколько клубы платят друг другу, не имеет значения.

Главная задача — снова завоевать титул, и это самое сложное. Поэтому я стараюсь создавать моменты, а также работать без мяча, потому что могу много бегать и постараюсь привнести это в игру команды. Также надеюсь, что смогу улучшить игру команды и помочь своим товарищам по команде, когда буду владеть мячом», — приводит слова Вирца The Times.

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