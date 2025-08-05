Вирц ответил, не давит ли на него сумма, заплаченная «Ливерпулем» за трансфер игрока

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц ответил, не окажет ли на него дополнительное давление сумма, заплаченная мерсисайдцами за переход игрока из «Байера». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, «красные» потратили € 125 млн на покупку 22-летнего хавбека.
«Нет, я об этом не думаю. Просто хочу играть в футбол, а сколько клубы платят друг другу, не имеет значения.
Главная задача — снова завоевать титул, и это самое сложное. Поэтому я стараюсь создавать моменты, а также работать без мяча, потому что могу много бегать и постараюсь привнести это в игру команды. Также надеюсь, что смогу улучшить игру команды и помочь своим товарищам по команде, когда буду владеть мячом», — приводит слова Вирца The Times.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: