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Амкал — Квант. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Амкал» — «Квант»: Глеб Алексеев забил второй гол медиакоманды на 19-й минуте

«Амкал» — «Квант»: Глеб Алексеев забил второй гол медиакоманды на 19-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий во Второй лиге России. Команды играют в Красногорске на стадионе «​Зоркий». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Амкала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Перерыв
2 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'    

На 19-й минуте полузащитник Глеб Алексеев удвоил преимущество медиаклуба. Ранее, на седьмой минуте, блогер Александр Парадеев (Paradeev1ch) открыл счёт в матче.

«Амкал» получил путёвку в Кубок России благодаря победе в Кубке Медиалиги. В минувшем сезоне команда Германа Попкова (основатель «Амкала») дошла до 1/32 финала Пути регионов, где уступила «Алании».

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