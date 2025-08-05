«Амкал» — «Квант»: Глеб Алексеев забил второй гол медиакоманды на 19-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий во Второй лиге России. Команды играют в Красногорске на стадионе «Зоркий». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Амкала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Перерыв
2 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7' 2:0 Скроботов – 19' 2:1 Демидов – 39'
На 19-й минуте полузащитник Глеб Алексеев удвоил преимущество медиаклуба. Ранее, на седьмой минуте, блогер Александр Парадеев (Paradeev1ch) открыл счёт в матче.
«Амкал» получил путёвку в Кубок России благодаря победе в Кубке Медиалиги. В минувшем сезоне команда Германа Попкова (основатель «Амкала») дошла до 1/32 финала Пути регионов, где уступила «Алании».
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