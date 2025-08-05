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Защитник «Баварии» Жонатан Та: чем осознаннее я живу, тем я счастливее

Защитник «Баварии» Жонатан Та: чем осознаннее я живу, тем я счастливее
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Защитник «Баварии» Жонатан Та высказался о важности чтения и ведения ежедневника в контексте осознанного подхода к жизни.

— Чтение вдохновляет тебя — что даёт тебе хорошая книга?
— Я читал каждый день во время клубного чемпионата мира — я осознанно использую время между тренировками и другими мероприятиями, потому что это полезно. Хорошая книга для меня как маленькое путешествие. Я всегда выбираю то, что даёт мне что-то на личном уровне. Иногда я записываю. Стараюсь как можно чаще применять прочитанное в жизни.

— У тебя есть ежедневный ритуал: утром записываешь свои цели и ожидания от дня, а вечером — свои достижения.
— Дело не столько в том, чего я достиг, сколько в опыте, за который я благодарен. Некоторое время назад я понял: чем осознаннее я живу, тем яснее я вижу и тем счастливее. Когда я подхожу к жизни осознанно, я лучше понимаю, что я чувствую сейчас. О чём думаю и почему. Этот ежедневник — ежедневная обратная связь с самим собой. Потому что в наши дни всё так быстро движется: интернет, социальные сети, всевозможные отвлекающие факторы. Часто слишком мало времени уделяешь себе и своим ценностям. Этот ежедневный ритуал возвращает меня к себе, хотя бы на мгновение», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».

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