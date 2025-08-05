Четырёхкратный чемпион Англии может продолжить карьеру в «Вест Хэме» — talkSPORT

«Вест Хэм» входит в число клубов, следящих за 30-летним крайним нападающим «Челси» Рахимом Стерлингом. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, у английского футболиста сложились хорошие рабочие взаимоотношения с главным тренером «молотобойцев» Грэмом Поттером в то время, когда он возглавлял «синих». Подчёркивается, что сам нападающий предпочитает продолжить карьеру в Лондоне.

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В составе «Манчестер Сити» Стерлинг четыре раза становился чемпионом Англии.

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