«Базель» хочет усилиться защитником «Интера» — Романо

«Базель» хочет взять в аренду центрального защитника миланского «Интера» Томаса Паласиоса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По данным источника, речь идёт об арендном соглашении, срок действия которого будет рассчитан до лета 2026 года. Клубы ведут переговоры, другие команды также следят за ситуацией, но «Базель» наиболее активно работает в данном направлении.

Томас Паласиос является воспитанником аргентинского «Тальереса», в «Интер» он перешёл прошлым летом, но во второй части предыдущего сезона на правах аренды выступал за «Монцу». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 4 млн.