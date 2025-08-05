В «Ахмате» надеются найти нового главного тренера до ближайшего матча чемпионата

Президент «Ахмата» Якуб Закриев высказался об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды. Также Закриев ответил на вопрос о новом специалисте, который может возглавить грозненский клуб.

«Четыре поражения в четырёх официальных матчах — не тот результат, на который мы рассчитывали в начале сезона. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили прекратить сотрудничество по согласию сторон. Желаю Александру Александровичу и его штабу всего самого хорошего.

Имя нового наставника? Никто не был готов к быстрой отставке главного тренера, но и времени нет на долгие поиски. Сейчас мы на стадии переговоров с одним из специалистов. Пока подписи не поставлены в документах, нет смысла озвучивать фамилию. Надеюсь, что переговоры пройдут успешно и новый главный тренер приступит к своим обязанностям до ближайшего матча чемпионата», — приводит слова Закриева ТАСС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Станислав Черчесов близок к назначению на пост главного тренера грозненской команды.

Сторожук провёл в нынешнем сезоне во главе команды три матча в Мир Российской Премьер-Лиге и одну игру в Фонбет Кубке России. Клуб потерпел четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:7. В грядущем туре чемпионата России «Ахмат» встретится с «Зенитом». Игра состоится 9 августа.

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