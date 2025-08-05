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Карраскаль рассказал, с кем из игроков советовался по поводу перехода во «Фламенго»

Карраскаль рассказал, с кем из игроков советовался по поводу перехода во «Фламенго»
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Полузащитник Хорхе Карраскаль, перешедший в бразильский «Фламенго» из московского «Динамо», рассказал, что перед своим трансфером общался с экс-партнёром по аргентинскому «Ривер Плейт» Николасом де ла Крусом.

«Я разговаривал с Нико. Он был моим товарищем по команде, мы играли вместе некоторое время назад. Я отправил ему сообщение, и он сказал: «Ты должен приехать сюда. Это отличный клуб, болельщики и команда — как одна большая семья». Это меня очень воодушевило. Это было моим решением (выступать за «Фламенго») с самого первого дня. С того момента, как я пришёл, я почувствовал любовь болельщиков и товарищей по команде на тренировочном поле. Я верю, что это подходящее место для меня», — приводит слова Карраскаля журналист Вене Касагранде в соцсети X.

Хорхе Карраскаль перебрался в московский ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейт» в феврале 2022 года. В августе 2023-го он стал игроком «Динамо». Уругваец Николас де ла Крус перешёл во «Фламенго» из «Ривер Плейт» в январе прошлого года.

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