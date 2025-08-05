Умер бывший капитан «Порту» Жорже Кошта

Пресс-служба «Порту» сообщила о смерти бывшего капитана команды Жорже Кошты, которого не стало на 54-м году жизни.

Кошта был воспитанником «Порту», за эту команду он выступал с 1990 по 2005 год, был её капитаном, он выиграл с «драконами» восемь титулов чемпиона Португалии, пять Кубков страны, восемь национальных Суперкубков, брал трофей Лиги чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В рамках аренды он также выступал за «Пенафиел», «Маритиму» и «Чарльтон Атлетик», игровую карьеру завершил в бельгийском «Стандарде».

В качестве главного тренера «ЧФР Клуж» Кошта становился чемпионом Румынии в сезоне-2011/2012.