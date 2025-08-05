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Тер Штеген зол на «Барселону», поскольку считает, что из-за неё он лишился € 3,5 млн — MD

Тер Штеген зол на «Барселону», поскольку считает, что из-за неё он лишился € 3,5 млн — MD
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Вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген испытывает чувство злости по отношению к каталонскому клубу, поскольку считает, что сине-гранатовые намеренно не выпускали его на поле в конце минувшего сезона, чтобы ему не удалось принять участие в определённом количестве матчей и получить за это бонус в размере € 3,5 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после этого разочарованный немецкий футболист предпочёл помешать регистрации голкипера Жоана Гарсии. Также тер Штеген отказался дать согласие и подписать медицинское заключение, чтобы «Барселона» отправила отчёт о его травме в Медицинский комитет Ла Лиги.

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