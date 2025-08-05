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«Меня взломали». Дмитрий Сычёв опроверг свой уход с поста президента «Иртыша»

«Меня взломали». Дмитрий Сычёв опроверг свой уход с поста президента «Иртыша»
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Экс-форвард «Локомотива», «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что не собирается покидать пост президента омского «Иртыша». Ранее информация о его уходе появилась в соцсетях бывшего футболиста.

«Не покидаю. Меня взломали», — приводит слова Сычёва телеграм-канал «Mash на спорте».

«Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. Дмитрий Сычёв занимает пост президента команды с января 2024 года. Ранее в соцсетях экс-футболиста появилось сообщение с текстом: «Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске». Напомним, Сычёв является воспитанником омского «Динамо». Карьеру футболиста он завершил в армянском «Пюнике».

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