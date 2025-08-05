Чемпион мира 1990 года Франк Милль умер в возрасте 67 лет

В возрасте 67 лет умер чемпион мира 1990 года в составе сборной Западной Германии Франк Милль. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Франк Милль был воспитанником клубов из Эссена: «Айнтрахта» и «Рот-Вайсс Эс». На взрослом уровне он также выступал за «Рот-Вайсс Эс», помимо этого, он защищал цвета «Боруссии» Мёнхенгладбах и «Боруссии» Дортмунд. Последней командой в его игровой карьере стала «Фортуна» Дюссельдорф.

На протяжении своей карьеры Милль один раз выиграл Кубок Германии, а также стал чемпионом мира в 1990 году — в финале того турнира сборная ФРГ обыграла команду Аргентины (1:0).