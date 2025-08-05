Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира 1990 года Франк Милль умер в возрасте 67 лет

Чемпион мира 1990 года Франк Милль умер в возрасте 67 лет
Комментарии

В возрасте 67 лет умер чемпион мира 1990 года в составе сборной Западной Германии Франк Милль. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Франк Милль был воспитанником клубов из Эссена: «Айнтрахта» и «Рот-Вайсс Эс». На взрослом уровне он также выступал за «Рот-Вайсс Эс», помимо этого, он защищал цвета «Боруссии» Мёнхенгладбах и «Боруссии» Дортмунд. Последней командой в его игровой карьере стала «Фортуна» Дюссельдорф.

На протяжении своей карьеры Милль один раз выиграл Кубок Германии, а также стал чемпионом мира в 1990 году — в финале того турнира сборная ФРГ обыграла команду Аргентины (1:0).

Материалы по теме
Умер бывший капитан «Порту» Жорже Кошта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android