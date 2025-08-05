«МЮ» отклонил предложения трёх клубов АПЛ и команд из Италии по переходу Магуайра — DM

«Манчестер Юнайтед» ответил отказом на предложения трёх клубов из английской Премьер-лиги о переходе 32-летнего центрального защитника Гарри Магуайра. Также манкунианцы отклонили предложения двух команд из Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, скорее всего, английский футболист продлит контракт с «красными дьяволами», заканчивающийся летом 2026 года, и закончит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что переговоры о новом трудовом соглашении ещё не начались, однако манкунианцы хотят сохранить Магуайра в клубе.

Англичанин перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» летом 2019 года. За этот период защитник принял участие в 246 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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