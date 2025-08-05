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Экс-арбитр ФИФА умер во время прохождения тестов на выносливость

Экс-арбитр ФИФА умер во время прохождения тестов на выносливость
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Бывший арбитр ФИФА Чан Динь Тхинь умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Вьетнама.

Как сообщает издание Tuoi Tre, рефери потерял сознание во время прохождения предсезонных тестов на выносливость. По данным источника, рефери потерял сознание во время преодоления седьмого круга при забеге на 4000 метров. Арбитру была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу. Спасти жизнь судье врачам не удалось.

Чан Динь Тхинь получил статус арбитра ФИФА в 2019 году. В 2024 году за работу в чемпионате Вьетнама Чан Динь Тхинь получил награду «Бронзовый свисток», в 2025-м — «Серебряный свисток».

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