Быстров: формат «5+10» вообще отличный. Я за лимит. Европы нет, чего нам бояться?

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о потенциальном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил, что оптимальным видится вариант, при котором «пять на поле, десять в заявке». На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Формат «5+10» вообще отличный. Я за лимит. В чём минусы? У нас лучше будут относиться к школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол. По крайней мере, должны так делать. Нужно не друг у друга воровать игроков, а своих растить, а потом внедрять в состав. Поэтому я за такой лимит.

От лимита только плюсы? Смотря как будут руководить у нас. Если руководители будут перекупать друг у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто не заслуживает, значит, ничего хорошего не будет. Если делать всё грамотно, значит, всё будет нормально.

Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать свой детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него. И, естественно, меньше вкладывать в легионеров. Зачем они нужны? Пять и так купят на сдачу», — приводит слова Быстрова Sport24.

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