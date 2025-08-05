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Амкал — Квант. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Амкал — Квант, результат матча 3 августа 2025, счет 3:1, 1/256 финала Кубка России 2025/2026

«Амкал» победил «Квант» в Кубке России с голом блогера Paradeev1ch
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Завершился матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий в Леон Второй лиге России. Команды играют в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты медийной команды.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'     3:1 Прокопьев – 90+5'    

Уже на седьмой минуте стример Александр Парадеев (Paradeev1ch) открыл счёт в матче. На 19-й минуте защитник Илья Скроботов удвоил преимущество своей команды. На 39-й минуте полузащитник «Кванта» Анатолий Демидов отыграл один мяч. На 90+5-й минуте экс-полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев забил третий мяч.

Таким образом, «Амкал» квалифицировался в 1/128 финала Пути регионов Кубка России. «Квант» завершил выступления на турнире.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Турнирная сетка Кубка России - 2025/2026
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