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Стала известна причина задержки трансфера Мангаша из «Спартака» в «Спортинг»

Стала известна причина задержки трансфера Мангаша из «Спартака» в «Спортинг»
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Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш готов перейти в «Спортинг», однако трансфер задерживается, поскольку футболист находится в ожидании выплат красно-белыми его оклада. Португалец намерен расторгнуть контракт с московским клубом после того, как получит денежные средства. Об этом сообщает Leonino со ссылкой на Record.

По информации источника, «Спартак» также требует, чтобы лиссабонский клуб сразу перевёл € 300 тыс. за переход Мангаша. Подчёркивается, что «Спортинг» предпринимает все усилия с целью урегулировать сложившуюся ситуацию как можно быстрее.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые могут заработать от € 500 тыс. до € 700 тыс. в виде бонусов на трансфере защитника.

Мангаш перешёл в российский гранд из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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