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Экс-нападающий «Марселя» Товен вернётся в Лигу 1 — Footmercato

Экс-нападающий «Марселя» Товен вернётся в Лигу 1 — Footmercato
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Нападающий Флорьян Товен близок к переходу из «Удинезе» в «Ланс». Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, клубы уже согласовали трансфер игрока за € 6 млн. Футболист подпишет со своим новым клубом трёхлетний контракт и станет одной из центральных фигур проекта.

В сезоне-2024/2025 Товен стал вторым бомбардиром команды в Серии А после Лоренцо Лукки, забив восемь голов и отдав три результативные передачи в 25 матчах. Товен — капитан «Удинезе».

Товен выступает за «Удинезе» с января 2023 года. Ранее француз защищал цвета французских «Гренобля», «Бастии», «Марселя», мексиканского клуба «Тигрес» и английского «Ньюкасла».

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