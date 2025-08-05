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«В 2028-м у нас юбилей — к нему готовимся». Ещенко — о выходе «Кубани» в Первую лигу

«В 2028-м у нас юбилей — к нему готовимся». Ещенко — о выходе «Кубани» в Первую лигу
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Главный тренер краснодарской «Кубани», выступающей в Леон Второй лиге, Андрей Ещенко высказался о планах по повышению команды в классе.

«На данном этапе мы только выстраиваем команду. В 2028 году у нас будет юбилей — к нему готовимся. Если получится сейчас выйти в Первую лигу по спортивному принципу — отлично. Потихоньку движемся в этом направлении», — приводит слова Ещенко телеграм-канал «Шувалов о Первой Лиге | ФНЛ, ФНЛ 2».

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко стал главным тренером «Кубани» 18 июля 2025 года. Ранее специалист работал в клубе в качестве ассистента и исполняющего обязанности главного тренера. После трёх туров «Кубань» с четырьмя очками занимает пятое место в таблице Второй лиги дивизиона А.

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