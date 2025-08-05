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Амкал — Квант. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Легчайшая победа. Медиафутбол жив!» «Амкал» — об обыгрыше «Кванта» в Кубке России

«Легчайшая победа. Медиафутбол жив!» «Амкал» — об обыгрыше «Кванта» в Кубке России
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Пресс-служба медийной команды «Амкал» в телеграм-канале отреагировала на победу в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Квантом» со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
3 : 1
Квант
Обнинск
1:0 Парадеев – 7'     2:0 Скроботов – 19'     2:1 Демидов – 39'     3:1 Прокопьев – 90+5'    

«GG (сокращение от английского «good game», то есть «хорошая игра». — Прим. «Чемпионата»). Легчайшая победа. И перформанс сделали, и дальше прошли. Медиафутбол жив!» — написано в сообщении «Амкала».

На седьмой минуте стример Александр Парадеев (Paradeev1ch) открыл счёт в матче. На 19-й минуте защитник Илья Скроботов удвоил преимущество своей команды. На 39-й минуте полузащитник «Кванта» Анатолий Демидов отыграл один мяч. На 90+5-й минуте экс-полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев забил третий мяч.

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