«Спартак» считает завышенным запрос «Торино» по Коко, оценивающемуся в € 18 млн — TG

«Спартак» считает завышенной сумму в € 18 млн, которую «Торино» требует за трансфер 26-летнего центрального защитника Сауля Коко. Об этом сообщает Torino Granata.

По информации источника, итальянский клуб также не хочет продавать Коко, пока не найдёт для него замену.

Ранее СМИ сообщали, что «Торино» рассматривает игроков «Венеции» Джея Идзеса и Гаэтано Ористанио в качестве потенциальной замены для Коко.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Как появился «Спартак»: