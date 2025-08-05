Защитник сборной Грузии Гогличидзе перешёл в «Удинезе»

Центральный защитник сборной Грузии Саба Гогличидзе перешёл из «Эмполи» в «Удинезе». 21-летний игрок подписал со своим новым клубом контракт до лета 2030 года. По данным СМИ, сумма сделки составила € 4 млн.

«Современный защитник, обладающий не только отличными физическими данными, но и техникой и скоростью, он сразу же зарекомендовал себя как один из лучших молодых центральных защитников прошлого сезона Серии А в составе «Эмполи». Добро пожаловать, Саба!» — говорится в сообщении пресс-службы «Удинезе» на официальном сайте команды.

Саба Гогличидзе является воспитанником «Торпедо» Кутаиси. В итальянскую Серию А он перебрался в январе 2024 года. На счету защитника три матча в составе сборной Грузии.