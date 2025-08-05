Трансфер Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес» станет рекордным для МЛС

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин в ближайшее время перейдёт в «Лос-Анджелес», данный трансфер станет рекордным для МЛС. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

На данный момент клубы обсуждают последние детали сделки, её стоимость оценивается в $ 27 млн. Отмечается, что футболист уже направляется в Лос-Анджелес для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового договора со своей новой командой. Ранее рекордом лиги был переход Эммануэля Латте Лата из «Мидлсбро» в клуб «Атланта Юнайтед» в этом году за $ 22 млн.

Сон Хын Мин выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года, он провёл 454 матча за эту команду, забил 173 гола и отдал 101 голевую передачу. В составе «шпор» он выиграл Лигу Европы в сезоне-2024/2025.