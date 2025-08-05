«Байер» разгромил «Пизу» в товарищеском матче, немцы играли вдесятером с 54-й минуты

Завершился товарищеский матч между леверкузенским «Байером» (Германия) и «Пизой» (Италия). Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч закончился со счётом 3:0. В прямом эфире игру показал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале встречи счёт открыл полузащитник хозяев Роберт Андрих. На 17-й минуте нападающий Кристиан Кофане укрепил преимущество «Байера». В конце первого тайма полузащитник немецкой команды Эксекиэль Паласиос довёл счёт до разгромного. На 54-й минуте защитник «фармацевтов» Эдмон Тапсоба получил красную карточку.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «фармацевты» набрали 69 очков и заняли второе место, отстав от «Баварии» на 13 очков. В сезоне-2024/2025 «Пиза» выступала в итальянской Серии В. Чёрно-синие заработали 76 очков после 38 туров и напрямую вышли в Серию А. Первое место в соревновании занял «Сассуоло» (82).

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