«Селтик» объявил о переходе в клуб защитника из «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джахмай Симпсон-Пьюзи продолжит карьеру в Шотландии. О переходе 19-летнего игрока на правах аренды на официальном сайте объявил «Селтик». Сообщается, что аренда будет рассчитана на один сезон.

Джахмай Симпсон-Пьюзи является воспитанником «Манчестер Сити». В минувшем сезоне англичанин занял первое место во второй английской Премьер-лиге в статусе капитана дубля «горожан». За основную команду Хосепа Гвардиолы он дважды сыграл в АПЛ и дважды — в Лиге чемпионов УЕФА.

В составе «Селтика» молодой англичанин будет выступать под четвёртым номером. Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.