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«Рексем» подписал нападающего сборной Уэльса

«Рексем» подписал нападающего сборной Уэльса
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«Рексем» на официальном сайте объявил о переходе нападающего сборной Уэльса Киффера Мура из «Шеффилд Юнайтед».

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2028 года.

Мур является воспитанником клуба «Торки Юнайтед», на взрослом уровне он выступал за ряд команд, среди которых «Ипсвич Таун», «Уиган Атлетик», «Кардифф Сити», «Борнмут» и другие. В 30 матчах прошедшего клубного сезона Киффер забил шесть голов. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн. Цвета национальной команды Уэльса Киффер Мур защищает с 2019 года.

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