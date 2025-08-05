В «Рубине» объяснили причину срыва перехода защитника Дорваля из «Бари»

В пресс‑службе «Рубина» поделились информацией о причине неудачи с подписанием алжирского защитника «Бари» Мехди Дорваля.

«Да, действительно наш клуб находился в переговорах о переходе Мехди Дорваля и было достигнуто соглашение с клубом «Бари». Но нам не удалось договориться с игроком по личным условиям», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Дорваля из «Бари» в «Рубин» — € 2,5 млн. Подчёркивалось, что футболист должен был подписать контракт с казанским клубом, рассчитанный до 2029 года.

В минувшем сезоне Дорваль принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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