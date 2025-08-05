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Дмитрий Аленичев высказался о смерти экс-партнёра по «Порту» Жорже Кошты

Дмитрий Аленичев высказался о смерти экс-партнёра по «Порту» Жорже Кошты
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Экс-футболист «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев отреагировал на новость о смерти экс-одноклубника по португальской команде Жорже Кошты. Об уходе из жизни бывшего игрока сборной Португалии в возрасте 54 лет пресс-служба «Порту» сообщила на официальном сайте команды.

«Я был шокирован, когда узнал новость о смерти Жорже Кошты. Не знаю, что говорить… Написал своим товарищам по «Порту», а также президенту клуба Виллаш-Боашу со словами соболезнования.

С Жорже Коштой последний раз виделся в прошлом году. Мы пересеклись в аэропорту. При встрече я его спросил: «Куда ты летишь?» Он мне ответил: «Лечу в Майами, на жеребьёвку клубного чемпионата мира». Также я спросил его о тренерстве: «А как с тренерством? Не хочешь больше тренировать?» Он ответил, что стал спортивным директором «Порту» — родной команды. И что больше тренировать не будет. Я удивился. Пообщались с ним минут десять. Он узнал о моих делах.

Мы всегда дружили с ним. Фантастические четыре года в команде. Меня часто спрашивают о победах. Да, конечно, это очень приятно — поднимать кубки и получать медали. Но мне посчастливилось играть и знакомиться с феноменальными футболистами. Жорже Кошта — один из них! У меня нет слов. В этому году ушёл из жизни бывший президент Пинту да Кошта, который был президентом клуба 42 года. При нём команда добилась немыслимых результатов, как во внутреннем чемпионате, так и на европейской арене! Недавно была автокатастрофа с Диогу Жотой и его братом. Сегодня тоже случилась трагедия. Больше не могу сказать. Присутствовать на похоронах не смогу, к сожалению. Жорже Кошта останется в моей памяти на всю жизнь. Он величайший человек! Это очень большая утрата для болельщиков «Порту». Он — это единицы, которые были преданы такому клубу, как «Порту». Это утрата для всего города и Португалии», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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