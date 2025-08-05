«Ливерпуль» объявил о переходе воспитанника клуба в «Лион»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего опорного полузащитника Тайлера Мортона в «Лион».

«Этот переход завершает карьеру полузащитника в стане «красных», которая началась в возрасте семи лет и за время которой он прошёл путь от академии до 14 матчей за основную команду.

Все в «Ливерпуле» хотели бы пожелать Тайлеру всего наилучшего в будущем», — сказано в заявлении мерсисайдцев.

Ранее СМИ сообщали, что английский гранд выручит € 15 млн с продажи Мортона. Кроме того, мерсисайдцы получат 20% от суммы в случае дальнейшей продажи футболиста.

Полузащитник дебютировал в составе основной команды «Ливерпуля» в сентябре 2021 года в матче Кубка лиги с «Норвич Сити» (0:3).

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