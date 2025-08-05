Нападающий «Манчестер Сити» Грилиш может перейти в «Эвертон» — talkSPORT

«Эвертон» интересуется нападающим «Манчестер Сити» Джеком Грилишем. Об этом сообщает talkSPORT.

Изначально «ириски» пытались подписать футболиста «Саутгемптона» Тайлера Диблинга, но в ответ многократно получали отказ. В Грилише мерсисайдцы видят альтернативу данному футболисту.

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, стоимость нападающего составляет € 28 млн.