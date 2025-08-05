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«Как же мы быстро находим работу тренерам». Генич — о скором приходе Черчесова в «Ахмат»

«Как же мы быстро находим работу тренерам». Генич — о скором приходе Черчесова в «Ахмат»
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новости, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ближайшее время возглавит грозненский «Ахмат». Ранее команду покинул 43-летний российский специалист Александр Сторожук.

«Как же мы быстро в КШ находим работу для тренеров», — написал Генич в телеграм-канале, сделав репост публикации о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011-го по май 2013 года. В период проведения клубного чемпионата мира — 2025 в США тренер выступал на YouTube-канале «Коммент.Шоу» в качестве эксперта.

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