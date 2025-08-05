Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» может перехватить у «Арсенала» защитника из Лиги 1 — TBR Football

«Ливерпуль» может перехватить у «Арсенала» защитника из Лиги 1 — TBR Football
Комментарии

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» внимательно следят за центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке, интерес к которому ранее проявил «Арсенал». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «канониры» сделали предложение французскому клубу по переходу 20-летнего футболиста, однако команда Лиги 1 ответила отказом.

В минувшем сезоне Жаке принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» хочет подписать защитника «Ренна» Жаке — Романо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android