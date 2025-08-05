«Ливерпуль» может перехватить у «Арсенала» защитника из Лиги 1 — TBR Football

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» внимательно следят за центральным защитником «Ренна» Жереми Жаке, интерес к которому ранее проявил «Арсенал». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «канониры» сделали предложение французскому клубу по переходу 20-летнего футболиста, однако команда Лиги 1 ответила отказом.

В минувшем сезоне Жаке принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: