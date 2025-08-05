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«Маккаби Тель-Авив» переиграл «Хамрун Спартанс» в матче квалификации Лиги Европы

«Маккаби Тель-Авив» переиграл «Хамрун Спартанс» в матче квалификации Лиги Европы
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Завершён матч третьего квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби Тель-Авив» (Израиль). После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «Маккаби Тель-Авив». Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта), в качестве главного арбитра матча выступил Кристо Тохвер (Эстония).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Окончен
1 : 2
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Коффи – 71'     1:1 Ревиво – 79'     1:2 Мэдмон – 90+6'    

Филипп Коффи на 71-й минуте реализовал пенальти и вывел вперёд хозяев поля. На 79-й минуте Рой Ревиво сравнял счёт. Дор Тургеман забил победный гол на 90+6-й минуте.

Ответная игра этих команд состоится 14 августа.

По итогам прошлого сезона «Хамрун Спартанс» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Мальты, «Маккаби Тель-Авив» стал чемпионом Израиля.

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