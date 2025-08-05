«Маккаби Тель-Авив» переиграл «Хамрун Спартанс» в матче квалификации Лиги Европы

Завершён матч третьего квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Маккаби Тель-Авив» (Израиль). После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «Маккаби Тель-Авив». Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта), в качестве главного арбитра матча выступил Кристо Тохвер (Эстония).

Филипп Коффи на 71-й минуте реализовал пенальти и вывел вперёд хозяев поля. На 79-й минуте Рой Ревиво сравнял счёт. Дор Тургеман забил победный гол на 90+6-й минуте.

Ответная игра этих команд состоится 14 августа.

По итогам прошлого сезона «Хамрун Спартанс» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Мальты, «Маккаби Тель-Авив» стал чемпионом Израиля.