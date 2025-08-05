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«Челси» объявил о прибытии нападающего Эстевао в клуб

«Челси» объявил о прибытии нападающего Эстевао в клуб
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«Челси» на официальном сайте проинформировал о прибытии в клуб 18-летнего крайнего нападающего Эстевао Виллиана, который подписал контракт с «синими» год назад.

Лондонский клуб объявил о подписании контракта с бразильским футболистом «Палмейраса» 22 июня 2024 года. Однако было принято решение, что Эстевао присоединится к команде после достижения совершеннолетия.

«Я очень счастлив, для меня большая честь представлять «Челси», один из крупнейших клубов мира. Очень рад и надеюсь, что смогу наилучшим образом помочь команде», — приводит слова игрока пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

В составе взрослой команды «Палмейраса» Эстевао принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 15 результативными передачами.

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