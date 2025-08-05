«Мальмё» и «Копенгаген» не забили голов в матче квалификации Лиги чемпионов

Окончен матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались шведский «Мальмё» и датский «Копенгаген». Команды не забили голов в этой игре. Встреча прошла на стадионе «Эледа» (Мальмё, Швеция). В качестве главного арбитра матча выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Ответный матч этих команд состоится 12 августа.

По итогам прошлого сезона «Мальмё» стал чемпионом Швеции, в нынешней кампании небесно-голубые располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице с 33 очками после 18 матчей. «Копенгаген» по итогам прошедшего сезона стал чемпионом Дании и выиграл Кубок страны.