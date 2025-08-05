Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мальмё» и «Копенгаген» не забили голов в матче квалификации Лиги чемпионов

«Мальмё» и «Копенгаген» не забили голов в матче квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались шведский «Мальмё» и датский «Копенгаген». Команды не забили голов в этой игре. Встреча прошла на стадионе «Эледа» (Мальмё, Швеция). В качестве главного арбитра матча выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
0 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания

Ответный матч этих команд состоится 12 августа.

По итогам прошлого сезона «Мальмё» стал чемпионом Швеции, в нынешней кампании небесно-голубые располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице с 33 очками после 18 матчей. «Копенгаген» по итогам прошедшего сезона стал чемпионом Дании и выиграл Кубок страны.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Результаты жеребьёвки отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android