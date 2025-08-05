Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 августа

Сегодня, 5 августа, состоялись три матча 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 5 августа:

«РВЧеллендж» — «Звезда» Санкт-Петербург — 1:4;

«Амкал» — «Квант» — 3:1;

«Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ»— 1:3.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира в сезоне-2024/2025 армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)). В среду, 6 августа, состоятся ещё шесть встреч в рамках 1/256 финала Пути регионов. 2-й тур группового этапа Пути РПЛ назначен на 12-14 августа.