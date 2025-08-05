Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу — 2025/2026: результаты на 5 августа

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 августа
Комментарии

Сегодня, 5 августа, состоялись три матча 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 5 августа:

«РВЧеллендж» — «Звезда» Санкт-Петербург — 1:4;
«Амкал» — «Квант» — 3:1;
«Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ»— 1:3.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира в сезоне-2024/2025 армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)). В среду, 6 августа, состоятся ещё шесть встреч в рамках 1/256 финала Пути регионов. 2-й тур группового этапа Пути РПЛ назначен на 12-14 августа.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android