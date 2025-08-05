Зидан станет тренером сборной Франции после чемпионата мира 2026 года — Брисбуа

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Он сменит на этом посту Дидье Дешама, работающего с «трёхцветными» с 2012 года. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста RMC After Foot Жилберта Брисбуа.

«Дидье Дешам уйдёт в 2026 году. Через год у нас будет Зидан! Какая радость, всё решено!», — сказал Брисбуа.

Зидан занимал должность главного тренера «Королевского клуба» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов, два раза чемпионат и Суперкубок Испании.

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