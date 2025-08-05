«Это должно было случиться в один день». Журавель — об «Амкале» в КР и лимите в РПЛ

Футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на объявление министра спорта РФ Михаила Дегтярёва об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге с сезона-2026/2027 и на победу медиафутбольного клуба «Амкал» в матче 1/256 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России с «Квантом» (3:1).

«Вообще, это должно было случиться именно в один и тот же день — блогерский гол «Амкала» и объявление об ужесточении лимита. Эти события очень символично бьются между собой», — написал Журавель в телеграм-канале.

Ранее Дегтярёв заявил, что оптимальным лимитом на легионеров считает использование пяти иностранцев на поле и пяти в заявке, а изменения, по его словам, будут вноситься постепенно с учётом интересов клубов. Медиафутбольный «Амкал» победил «Квант» в Кубке России с голом блогера Александра Парадеева (Paradeev1ch) на седьмой минуте.