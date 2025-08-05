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Жозе Моуринью отреагировал на новость о смерти бывшего капитана «Порту» Жорже Кошты

Жозе Моуринью отреагировал на новость о смерти бывшего капитана «Порту» Жорже Кошты
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью перед игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом» дал комментарий касательно новости о смерти бывшего капитана «Порту Жорже Кошты. Футболист играл под руководством данного специалиста.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Речь идёт о моей истории и моём прошлом. У вас есть капитан, у вас есть лидер. Дело не в составе, а в том, что вы представляете из себя. Жорже был таким. Он помогал тренеру выполнять свою работу. Мне очень жаль. Он был частью моего прошлого. Давайте забудем о футболе и сосредоточимся на Жорже Коште. Его дети были совсем маленькими, когда я с ними познакомился, теперь они взрослые. Если бы он сейчас был здесь, он бы сказал мне: «Проводи свою пресс-конференцию, сосредоточься на матче, забудь обо мне и выиграй свой матч». Завтра и сегодня я сосредоточусь на своей работе и сделаю всё возможное, а плакать буду потом», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Фенербахче».

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