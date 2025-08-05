Моуринью не смог сдержать слёз на пресс-конференции на вопросе о смерти Жорже Кошты

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью начал плакать на пресс-конференции после того, как ему задали вопрос о кончине бывшего центрального защитника сборной Португалии и «Порту» Жорже Кошты.

Моуринью работал вместе с Коштой в «Порту» с 2002 по 2004 год. Защитник являлся капитаном в команде португальского специалиста. Вместе они выиграли Лигу чемпионов в 2004 году.

Отметим, что Кошта являлся футболистом «Порту» с 1990 по 2005 год. В составе «драконов» он выиграл восемь титулов чемпиона Португалии, пять Кубков страны, восемь национальных Суперкубков, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.