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В «Ахмате» сообщили, что завтра Черчесов подпишет контракт с клубом

В «Ахмате» сообщили, что завтра Черчесов подпишет контракт с клубом
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подпишет контракт с «Ахматом» в среду, 6 августа. Трудовое соглашение с 61-летним специалистом будет рассчитано на три года. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Переговоры завершились, завтра Черчесов вылетит в Грозный, где подпишет контракт», — заявил «РИА Новости» гендиректор клуба Ахмед Айдамиров.

Последним местом работы Черчесова является сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

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