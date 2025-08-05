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Капитан «Торпедо» Бородин подписал новый двухлетний контракт с клубом

Капитан «Торпедо» Бородин подписал новый двухлетний контракт с клубом
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Московское «Торпедо» заключило новый двухлетний контракт с капитаном команды Сергеем Бородиным. Как сообщает пресс-служба чёрно-белых, новое соглашение будет связывать 26-летнего центрального защитника с клубом до лета 2028 года.

«Поздравляем с продлением контракта и желаем достижения поставленных целей в нашем клубе!» — говорится в сообщении московской команды в телеграм-канале «Торпедо».

Сергей Бородин выступает за «Торпедо» с июня 2023 года. В активе защитника 66 матчей, в которых он отметился двумя голами и сделал две результативные передачи. Предыдущий контракт Бородина действовал до конца июня 2026 года.

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