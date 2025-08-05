«Родина» договорилась о переходе игрока «Торпедо» Йорди Рейны

«Родина» договорилась о подписании футболиста «Торпедо» Йорди Рейны. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок подпишет контракт с московским клубом в ближайшие дни. Прошлый сезон Рейна провёл в «Родине» на правах аренды.

31-летний экс-форвард сборной Перу перебрался в Россию в феврале 2023 года. «Торпедо» подписало нападающего в статусе свободного агента после истечения срока действия его контракта с клубом «Шарлотт» из США.

Портал Transfermarkt оценивает Рейну в € 400 тыс. В сезоне-2024/2025 на его счету семь голов и четыре результативные передачи в 29 матчах Первой лиги.