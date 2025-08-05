Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 5 августа

Сегодня, 5 августа, состоялся один первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 5 августа:

«Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 1:2.

Остальные первые игры между командами состоятся 6 и 7 августа. Ответные встречи пройдут 12 и 14 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Финал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 состоится 20 мая в Стамбуле.