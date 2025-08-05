Дмитрий Сычёв: только восстановил аккаунты. Никуда не ухожу, работаем

Экс-форвард «Локомотива», «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о взломе своих аккаунтов. Ранее в соцсетях бывшего футболиста появилась информация о его скором уходе с поста президента омского «Иртыша».

«Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу. Работаем. Готовимся в недельном цикле к выезду на игру с «Родиной-2». Важный матч», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. Дмитрий Сычёв занимает пост президента команды с января 2024 года. Ранее в соцсетях экс-футболиста появилось сообщение с текстом: «Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске».