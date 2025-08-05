Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв: только восстановил аккаунты. Никуда не ухожу, работаем

Дмитрий Сычёв: только восстановил аккаунты. Никуда не ухожу, работаем
Комментарии

Экс-форвард «Локомотива», «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал о взломе своих аккаунтов. Ранее в соцсетях бывшего футболиста появилась информация о его скором уходе с поста президента омского «Иртыша».

«Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу. Работаем. Готовимся в недельном цикле к выезду на игру с «Родиной-2». Важный матч», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. Дмитрий Сычёв занимает пост президента команды с января 2024 года. Ранее в соцсетях экс-футболиста появилось сообщение с текстом: «Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске».

Материалы по теме
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android