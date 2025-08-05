«Карабах» в гостях победил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Шкендией» (Северная Македония) и «Карабахом» (Азербайджан). Игра проходила на стадионе «Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 18-й минуте единственный мяч во встрече забил защитник «Карабаха» Турал Байрамов.
Ответная игра между «Карабахом» и «Шкендией» состоится 12 августа. Матч пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Карабах» прошёл «Шелбурн», а «Шкендия» — ФКСБ.
Самые большие стадионы мира: