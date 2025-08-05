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«Карабах» в гостях победил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Карабах» в гостях победил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Шкендией» (Северная Македония) и «Карабахом» (Азербайджан). Игра проходила на стадионе «Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 21:00 МСК
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Окончен
0 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Байрамов – 18'    

На 18-й минуте единственный мяч во встрече забил защитник «Карабаха» Турал Байрамов.

Ответная игра между «Карабахом» и «Шкендией» состоится 12 августа. Матч пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Карабах» прошёл «Шелбурн», а «Шкендия» — ФКСБ.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
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