Киевское «Динамо» уступило кипрскому «Пафосу» в отборе Лиги чемпионов

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом». Команды играли на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сандро Шерер из Швейцарии. Победу со счётом 1:0 праздновали номинальные гости.

На 84-й минуте нападающий «Пафоса» Андерсон Силва забил единственный мяч в игре.

Ответный матч между «Пафосом» и киевским «Динамо» запланирован на вторник, 12 августа. Игра пройдёт на стадионе «Героскипу» (Пафос, Кипр). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в раунде плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов.