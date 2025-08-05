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Динамо К — Пафос, результат матча 5 августа 2025, счет 0:1, Лига чемпионов 2025/2026

Киевское «Динамо» уступило кипрскому «Пафосу» в отборе Лиги чемпионов
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом». Команды играли на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сандро Шерер из Швейцарии. Победу со счётом 1:0 праздновали номинальные гости.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 1
Пафос
Пафос, Кипр
0:1 Силва – 84'    

На 84-й минуте нападающий «Пафоса» Андерсон Силва забил единственный мяч в игре.

Ответный матч между «Пафосом» и киевским «Динамо» запланирован на вторник, 12 августа. Игра пройдёт на стадионе «Героскипу» (Пафос, Кипр). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в раунде плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
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